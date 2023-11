Suor Roberta Vinerba commenta il Vangelo su Tv2000 nel programma “Sulla strada”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 novembre 2023)– Credit Francesco ToiatiCon l’inizio dell’Avvento, da sabato 2 dicembre, parte sula nuova edizione del’, con una novità: per la prima volta in televisione una donna commenterà il. E’ laa francescana, che ha anche altri primati: prima donna a dirigere in Italia un Istituto di scienze religiose, quello superiore di Assisi, e prima francescana che, avendo promesso obbedienza al suo vescovo, non vive in convento ma in una parrocchia. Il, ideato da Monica Mondo, va in onda sull’emittente Cei ogni sabato alle 14.35 e la domenica alle 8.05, e su radio InBlu2000 ogni domenica alle 8. Un appuntamento fisso per ...