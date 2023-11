Suicidio assistito | il fratello di Margherita Botto | “È immorale che uno possa morire dignitosamente solo se può permetterselo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Andare in Svizzera per ilin termini economici non è come comprare un biglietto dell’Atm, perché è relativamente costoso. Ci sono tante persone che sono nelle condizioni in cui era mia sorella, se non peggiori, e non hanno la possibilità di andare in Svizzera per pure ragioni economiche. E questo è veramentee assurdo: uno può scegliere dise può permettersi di pagare“. Lo afferma tra le lacrime ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) Paolodi, traduttrice letteraria e professoressa universitaria milanese, morta in Svizzera dopo aver avuto accesso almedicalmente. Ad accompagnarla al centro ...