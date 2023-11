“Stop alla violenza | il rispetto è la chiave” | successo per l’evento organizzato dal Federico Quercia di Marcianise

(Di giovedì 30 novembre 2023). È stato un grande: ilè ladal Liceo “”, guidato dal Dirigente Scolastico dott. Diamante Marotta, e svoltosi mercoledì 29 novembre 2023, nell’Aula Magna dell’istituto, a partire dalle ore 10.30, per celebrare la Giornata Internazionale contro laalle Donne. Un incontro – dibattito sulla, coinvolgente ed emozionante, ma anche farcito da dati oggettivi e da analitica disamina del fenomeno del femminicidio, durante il quale gli allievi del prestigioso Liceo hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il Prefetto di Caserta, S.E. Dott. Giuseppe Castaldo, ...

Niente cessione del credito , niente sconto in fattura e soprattutto niente più logica del «110%». Archiviata una volta per tutte l’esperienza del ... (open.online)

Gerry Scotti ha più volte chiesto che la pensione da parlamentare non gli venisse più erogata ma il suo desiderio non è stato ancora esaudito. Tra ... (informazioneoggi)

La dead line è lì a un soffio: 1 dicembre ed è una corsa contro il tempo. Ma molto si sta muovendo per cercare di accompagnare in un porto sicuro ... (ilfattoquotidiano)

Giorni contati per la “chiusura” del centro che vuole curare i bambini farfalla - lo stop del ministero e poi riunione al fotofinish

Gerry Scotti ha più volte chiesto che la pensione da parlamentare non gli venisse più erogata ma il suo desiderio non è stato ancora esaudito. Tra ... (informazioneoggi)

La proposta delle opposizioni soppressa e rimpiazzata con una delega al governo che come minimo rinvia la questione di almeno altri sei mesi. La ... (ilfattoquotidiano)

Alla Camera la destra stoppa il salario minimo. Primo ok per cancellare il ddl delle minoranze e dare la delega al governo. Pd e M5s : pagina buia

Salario minimo in Italia Stop alla proposta di 9 euro l'ora, passa la delega al governo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Tetto al reddito, sconto del 60% e stop alla cessione del credito: tutte le novità del Superbonus allo studio del governo Open

Taxi a Napoli, stop a nuove licenze: «Ma per 4 passeggeri su 10 il servizio resta un’odissea»

Taxi e licenze: no a nuove auto bianche in città. Il Tar dà ragione al Comune, ma i tempi di attesa per i cittadini restano alti. Dopo la decisione del tribunale ...

Bollette, stop al mercato tutelato: si pensa alla mini-deroga per la campagna informativa agli utenti

Undici giorni. Tanto resta al governo per evitare la definitiva abolizione del mercato tutelato per l’energia elettrica. A partire dal 12 dicembre si dovrà procedere ...