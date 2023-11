Stiamo riscoprendo il vero Candreva?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 30 novembre 2023) La prima volta che abbiamo scoperto Antonioera un pomeriggio di inizio settembre del 2009. Il campionato era alla terza giornata e lui era alla sua prima stagione da titolare in Serie A. Quel sabato, il Livorno neopromosso ospitava il Milan di Leonardo. Ne uscì uno 0-0 davbrutto, simbolo della decadenza rossonera di quel periodo, che solo qualche mese dopo avrebbe quantomeno trovato un senso al 4-2-fantasia del tecnico brasiliano. L’unica scintilla vitale dell’incontro era stato proprio il giovane, noto fino a quel momento solo per aver disputato da riserva il campionato europeo Under 21 di qualche mese prima. Il Milan di Leonardo era una squadra dai grandi picchi tecnici, ma incredibilmente lenta e lunga. Per quella squadra di vecchie glorie,, con le sue conduzioni e i suoi tiri, era ...