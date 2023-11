Stefano Pioli sta per saltare | ecco chi si è offerto per la panchina del Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Esserenon è il massimo di questi tempi. La disfatta a San Siro contro il Borussia Dortmund è stata probabilmente il colpo di grazia al ciclo dell'allenatore che un tempo era on fire e adesso non scalda più il cuore dei tifosi. La brutale verità è che siede ancora sulladelper mancanza di alternative di un certo livello: è un po' lo stesso problema affrontato dal Napoli, con De Laurentiis che ha ritardato di un mese l'esonero di Rudi Garcia, scegliendo infine una vecchia conoscenza come Walter Mazzarri per traghettare la squadra a fine stagione senza fare troppi danni. Un'operazione del genere non sembra essere nella mente della dirigenza rossonera, che vorrebbe salvare il salvabile con, per poi salutarlo la prossima estate e sostituirlo con un allenatore in grado ...