Star Wars | il set LEGO che riproduce il casco di Darth Vader è in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023) Suil setdel famosissimo e iconicodiè attualmente in offerta. Fra i personaggi più iconici del mondo di, e della stessa storia del cinema e della narrativa di fantascienza, troviamo sicuramente. La sua primissima apparizione in Una nuova speranza ha toccato per sempre il cuore di tutti i fan storici della saga, segnando un'attrazione/terrore nei suoi confronti che quelli nei cinema dell'epoca ancora oggi ricordano benissimo. Con lo svilupparsi delle varie storie, poi, abbiamo visto questo villain/protagonista crescere e cambiare, delineato da una serie di approfondimenti personali che ne hanno ulteriormente trasformato la lettura in modo ...