Standard&poor ha quantificato il prezzo dei cambiamenti climatici | nessun settore è immune

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il 2023 è stato caratterizzato da eventi meteorologici estremi, come il ciclone Freddy che ha attraversato diverse nazioni africane, gli incendi in Canada che hanno avvolto di fumo il Nord America orientale e le temperature record globali nel mese di luglio. In Italia, l’estate ha visto il Nord devastato dalle alluvioni e il Sud flagellato dagli incendi. L’interconnessione tra eventi meteorologici estremi eè sempre più evidente. Con il crescente riconoscimento dei danni causati da tali eventi, gli investitori e le agenzie di valutazione del credito stanno cercando di quantificare gli impatti finanziari dei rischisulle attività aziendali in svariati settori e regioni geografiche. Le imprese già esposte a eventi meteorologici estremi e agli impatti fisici dei...