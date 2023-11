Staffetta maschile Oestersund 2023 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di giovedì 30 novembre 2023) A che ora e come seguire la4×7.5 km di, gara valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si presenta con buone ambizioni e schiera il quartetto composto da Lukas Hofer, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel ed Elia Zeni. Il primo lo si è già visto all’opera nellasingola mista, dove si è piazzato in undicesima posizione insieme alla connazionale Rebecca Passler. Il secondo ed il terzo, invece, hanno rivestito un ruolo importante nel terzo posto azzurro conquistato in occasione dellamista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La concorrenza è spietata. La candidata numero uno per il successo finale è la Norvegia. Proveranno a rovinare la festa ai fratelli Boe sia la Francia sia i padroni di casa della Svezia, ...

Biathlon, start list staffetta maschile Ostersund 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list delladella tappa di Coppa del Mondo di Ostersund 2023: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Gli azzurri partono con il bib 6 per questo appuntamento che si terrà in ...

Italia con un Hofer ritrovato: la startlist della Staffetta Maschile di ... NEVEITALIA.IT

Biathlon - La startlist della staffetta maschile: Italia in pista con Bionaz, Zeni, Giacomel e Hofer FondoItalia.it

Sport in tv oggi (giovedì 30 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 30 novembre: in programma il tennis con le Next Gen ATP Finals, il volley con la Champions League, la vela con i preliminari di Ameri ...

Calendario biathlon oggi in tv: orario staffetta maschile Oestersund 2023, programma, tv, streaming, pettorali

Dopo la staffetta femminile di ieri, in cui è arrivata la vittoria della Norvegia (ottava invece l'Italia), quest'oggi toccherà agli uomini nella 4x7,5 km di Oestersund (Svezia) valida per la Coppa de ...