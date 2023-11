Spotify Wrapped | Sfera Ebbasta primo in Italia e Taylor Swift nel mondo

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 30 novembre 2023) Per il terzo anno consecutivoè l’artistano più ascoltato, secondo lo2023, che conferma nuovamente il trapperno nella hall of fame degli artistini. Un risultato che non sorprende visti i successi die dei suoi album che rimangono in classifica per intere settimane dopo la loro uscita. L'articolo proviene da Il Difforme.