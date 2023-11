Spotify lancia il Wrapped 2023 | chi sono i cantanti più ascoltati dell’anno?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il momento è arrivato! Oggi, 29 novembre,e svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno scandito l’anno musicale di oltre 574 milioni di persone. Ma non solo: è ora disponibile l’esperienza personalizzata in-app, con la quale scoprire e condividere con orgoglio la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante il. Ecco i risultati completi dia livello globale e in Italia. MUSICA ...