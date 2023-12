Sporting | Amorim | «Potevamo fare più male all’Atalanta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le parole di Ruben, allenatore delloLisbona, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. I dettagli Ruben, allenatore delloLisbona, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro l’Atalanta in Europa League. PAROLE – «Secondo me è stata una partita giocata bene, loro ci hanno messo parecchia pressione nel primo tempo. L’Atalanta ha creato pochi pericoli, poi nel secondo tempo avevamo più fiducia, la partita è cambiata, abbiamo avuto l’opportunità per, ma ci prendiamo questo pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, non siamo riusciti a trovare gli spazi. Coi minuti li abbiamo spinti dietro, sapevamo che dovevamo vincere, ma abbiamo avuto la stessa idea durante tutto l’arco del match. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, ma ...