Sport in tv oggi giovedì 30 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in30: inil tennis con le Next Gen ATP Finals, il volley con la Champions League, la vela con i preliminari di America’s Cup, il basket con l’Eurolega, il biathlon con la Coppa del Mondo, il nuoto con i Campionati Italiani Invernali e molto altro ancora. Proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l’unica gara della giornata sarà la staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 15.20, che vedrà al via 21 quartetti. L’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Didier Bionaz al lancio, Elia Zeni in seconda frazione, Tommaso Giacomel in terza e Lukas Hofer in chiusura. Cancellata la terza prova cronometrata delle tre in...