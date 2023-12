Spari a Pomigliano | Ciarambino | Più telecamere e forze dell’ordine

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) «Gli episodi criminali che riguardanod’Arco, stanno diventando sempre più allarmanti. Questo sta determinando un clima di insicurezza, con ripercussioni pure sulle attività commerciali e ristorative – afferma Valeria, Vice Presidente del Consiglio regionale della Campania – Ne parlavo proprio ieri con un ristoratore diche mi diceva che le presenze sono in calo proprio a causa dell’insicurezza che si respira in città. Occorre intervenire subito e con fermezza, chiedendo piùsul territorio, aumentando i sistemi di videosorveglianza, perché a sentirsi insicuro apossa essere chi delinque e non le persone perbene» ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.