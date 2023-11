Spagna | Fratoianni | ' reazione Tajani a governo Sanchez inconsulta e sopra le righe'

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nv. (Adnkronos) - "È meglio che la prossima volta il ministro degli Esteri del nostro Paese, proprio nell'interesse nazionale, non reagisca in modo inconsulto e assolutamentelecome ha fatto oggi con il premier e con il legittimospagnolo:ha semplicemente fatto un'osservazione reale e vera, di cui bisogna prendere semplicemente atto". Così il segretario di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dall'Alleanza Verdi Sinistra. "Se poiha tempo da perdere - prosegue il leader di SI - pensi piuttosto alle situazioni imbarazzanti deldi cui fa parte: da Santanchè a Durigon, da Crosetto a Delmastro ha solo l'imbarazzo della scelta. Oppure pensi ai suoi alleati di- conclude ...

Spagna : Fratoianni - 'auguri a Sanchez e Diaz - speranza per Ue'

