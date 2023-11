Spagna | Francia e Belgio guidano in Europa il grande partito antisraeliano

Un novembre di maltempo in Italia: lo scenario Meteo resta dominato da piogge e temporali, oltre a mareggiate e allerte in varie zone del nostro ... (velvetmag)

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Mentre Macron a Parigi organizza una conferenza umanitaria per trovare una via d'uscita dalla catastrofe in corso a ... (liberoquotidiano)

BJK Cup 2023 : Repubblica Ceca in semifinale assieme alla Slovenia. Vittorie senza significato per Francia e Spagna

La Francia oggi ha vinto 14-0 contro Gibilterra nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Record di gol in una partita ... (sportface)

Il Medioevo è un colpo di fulmine

... assai più di altri grandi Paesi d'Europa, non tanto per le dimensioni ma per la diversità delle storie e la forza dell'orgoglio civico: né in, né in Gran Bretagna, né inesistono, ...

Il progetto portoghese sull'idrogeno ottiene il via libera dell'UE EURACTIV Italia

Il Belgio salirà a bordo del Fcas con Francia, Germania e Spagna Start Magazine

Berlusconi richiama il governo: “Non aiuta il settore audiovisivo. E il tax credit va agli stranieri”

Ma Mfe -Mediaset cresce a dispetto della crisi: ricavi 2023 in aumento di oltre l’1,5% e utili verso quota 260 milioni ...

Indipendenza economica un miraggio per una donna su due

A livello di Europa l’Italia è 25esima su 35 Paesi. Il confronto con alcuni benchmark europei mette in evidenza il ritardo dell’Italia nella riduzione del gap di genere: infatti, Spagna e Francia ...