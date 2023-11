Sovranisti | prossima fermata Belgio Il Puidgemont dei fiamminghi fa paura

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo il caso Olanda, a Bruxelles è panico per la tambureggiante crescita di Annemans, leader dei nazionalisti belgi. Non a caso Annemans e Wilders, i cavalieri neri nel cuore pulsante dell’Ue, saranno con Salvini alla convention di Firenze

Salvini a Firenze il 3 dicembre con i sovranisti di estrema destra alleati in Europa. Forse farà un saluto agli Uffizi

Piazze e contro - piazze si preparano per domenicaa Firenze, dove si terrà la convention "nera'' degli alleati continentali della Lega , organizzata dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo dalle ore 11 alla Fortezza da Basso,...

Ma Annemans e Wilders, i cavalieri neri nel cuore pulsante dell’Ue, saranno con Salvini domenica prossima alla convention sovranista di Firenze. E per ora sembrano avere il vento in poppa. In Belgio ...

Champions: Real Madrid non fa sconti al Napoli (4 a 2) e la pazza Inter acciuffa il Benfica in rimonta (3 a 3)

Una papera di Meret spiana la strada alla vittoria del Real ma il Napoli può ancora qualificarsi per gli ottavi di Champions - Pareggio pieno di emozioni tra Benfica e Inter ...