(Di giovedì 30 novembre 2023) L'iniziativa Free Europe di domenica 3 dicembre: l'assenza, viene spiegato, è a causa delle trattative per la formazione del nuovo governo

Firenze : Renzi - 'nel centrodestra non più i sovranisti di una volta'

Firenze - l’affondo di Renzi sul dopo-Nardella : «La destra prima vuole Batistuta - ora il direttore degli Uffizi Schmidt. Ma non erano sovranisti?»

Tajani chiude a Salvini. "Non saremo a Firenze con i sovranisti europei"

Salvini riunisce a Firenze il 'cantiere nero' dell'Ue. Le Pen e Wilders danno buca. Nardella: 'La città si faccia sentire'. Pronti 4 cortei

Destre d'Europa unitevi: ail leader della Lega Matteo Salvini riunisce ieuropei per dare il via alla corsa per le elezioni europee del 2024. Alla convention del 3 dicembre, ...

Elezioni Firenze 2024, dall'assemblea dei sovranisti europei parte la corsa leghista Corriere Fiorentino

Sovranisti a Firenze, non ci sarà il leader olandese Wilders LA NAZIONE

Wilders non andrà a Firenze, la convention sovranista di Salvini perde pezzi

Il leader del Partito per la Libertà è «impegnato nella complicata trattativa di esplorazione per la formazione del nuovo governo» ...

Pvv, Wilders non andrà a convention di Firenze con Lega

BRUXELLES, 30 NOV - Il vincitore delle elezioni in Olanda, il leader sovranista Geert Wilders, non andrà alla convention organizzata dal gruppo Identità e Democrazia domenica a Firenze e che avrà ...