Sostenibilità | Sace presenta la sua nuova Strategia Esg

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – In occasione di Cop28, a un anno dal lancio del nuovo Piano Industriale Insieme2025,annuncia laEsg che rivoluziona il business model del gruppo assicurativo-finanziario italiano per massimizzare l’impatto sui Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (Sdgs) e realizzare il purpose abbracciato con il nuovo Piano: contribuire al benessere e alla prosperità per la comunità. Di fronte a una platea di oltre cento business leader di una delle regioni a maggior impatto per la transizione sostenibile, il Golfo,hato la, che prevede una profonda evoluzione del modello operativo e di business integrando i criteri ambientali sociali e di governance in tutti i processi decisionali e che si fonda su un sistema di misurazione ...