Sostenibilità | Godard | “L’Oréal investe in Green Sciences | la scienza ispirata dalla natura”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – “Oggi dobbiamo ripensare il modo in cui creiamo bellezza. Per fare ciò,in quelle che definiamo, ovvero la”. Lo ha detto Celine, L4TF/GS Tools & Analysis Group Leader di, a margine della nuova edizione diFor the Future Day, l’evento aperto al pubblico con il quale il Gruppo leader nella cosmetica mondiale presenta la sua strategia disociale ed ambientale. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/PILLOLA.mp4"—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.