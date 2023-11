Sostenibilità | a Padova seconda tappa del road show di Federlegnoarredo

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo Pesaro, failFla Plus organizzato daper incontrare gli imprenditori del legno-arredo e presentare loro il progetto sullasviluppato dalla federazione volto a supportarli con servizi e strumenti innovativi per mantenere la competitività dell’intero settore. L’appuntamento si è tenuto oggi, giovedì 30 novembre, alle ore 10, a Le Village by CA Triveneto, dove il presidente di, Claudio Feltrin, insieme al direttore di Symbola, Domenico Sturabotti, hanno illustrato il percorso diintrapreso fino ad oggi e gli obiettivi a breve e lungo termine. La mattinata è stata l’occasione anche per spiegare nel dettaglio e nell’operatività, su quattro tavoli ...