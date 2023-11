Sostenibilità | a Padova seconda tappa del road show di Federlegnoarredo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) IlFla Plus organizzato daper incontrare gli imprenditori del legno-arredo e presentare loro il progetto sullasviluppato dalla federazione volto a supportarli con servizi e strumenti innovativi per mantenere la competitività dell’intero settore Dopo Pesaro, failFla Plus organizzato daper incontrare gli