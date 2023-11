Sono uscite le classifiche dell' anno di Spotify | trionfano Taylor Swift e in Italia Sfera Ebbasta Ecco come vedere le canzoni più ascoltate

(Di giovedì 30 novembre 2023)di consueto, anche in questa fine del 2023 inizia il tempoper fare il punto sui 12 mesi passati.quellapiù. E non solo: anche quelle degli artisti con più riproduzioni nel nostro Paese e nel mondo intero.cosa ci dicono i dati diWrapped appena condivisi dalla piattaforma. ...

Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "La politica e la diplomazia non sono riuscite o forse non hanno nemmeno provato fino in fondo a portare a processo ... (liberoquotidiano)

Lecce: detenuto evaso mentre era al 'Fazzi', spari per bloccarlo nel parcheggio Stamattina

... ma debbono essere centellinate al massimo ledal carcere, solo per casi veramente gravi. Però questi signori nonstati nemmeno previdenti poiché hanno mandato via quasi tutti i medici ...

Fallout, ecco le prime immagini della serie tratta dai videogame WIRED Italia

Uscite didattiche 2024: due nuovi percorsi al Parco Giardino Sigurtà gardapost

Lecce: detenuto evaso mentre era al “Fazzi”, spari per bloccarlo nel parcheggio Stamattina

Purtroppo da quando la sanità penitenziaria è passata dal Ministero della Giustizia alle Regioni sono iniziati i guai non solo per i lavoratori penitenziari, ma anche per i detenuti a cui non viene pi ...

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano Spunta un anello misterioso

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia solida e affiatata ... Nella storia Instagram si legge: “Nelle foto uscite su Chi, Ilary Blasi ha un anello dopo il ritorno dall’America. Si tratta di un ...