Sondaggi politici elettorali oggi 30 novembre 2023 | gli italiani bocciano il governo | ma continuano ad avere fiducia nel centrodestra

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023)30– La maggior parte degliboccia il, ma, nonostante questo, i partiti delcrescono mentre quelli dell’opposizione calano: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Youtrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione, infatti, il 55% degliesprime un giudizio negativo sulMeloni. Il 37 per cento promuove l’esecutivo mentre l’8% non ha una opinione in merito o non risponde alla domanda. Nonostante questo, però, a crescere neisono ...