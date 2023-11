Sondaggi | che batosta per la leader maxima Ma c’è chi festeggia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023)o Supermedia Agi – Youtrend, il divario più alto dalle elezioni tra Pd e FdI. Se il partito di Meloni non ride, stabile ormai sotto il 30% del primo anno, quello di Schlein piange lacrime amare. Sono ormai 10 i punti percentuali che separano le due sigle. Al 29% Fratelli d’Italia, al 19% – il minimo da settembre 2022 – per il Partito democratico. Leggi anche: Statali in rivolta, arriva la riforma Zangrillo Il divario più alto di sempre tra Pd e Fdi nei, l’analisi Al terzo posto resta il Movimento 5 stelle, ma anche il partito di Conte perde mezzo punto rispetto alla settimana scorsa, attestandosi al 15.7%, che resta il divario minimo dalle elezioni rispetto al partito di Schlein. Arranca la Lega di Salvini, che però guadagna un +0.3%, arrivando al 9.3% complessivo. Sale Forza Italia, ora al 7,4% (+0,2). Azione di Carlo ...