SNAI - Serie A | Juve a Monza per andare in vetta «2» a 2 | 00 Napoli-Inter il big match | guida Inzaghi a 2 | 45 | Mazzarri a 2 | 90

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) - I bianconeri, in campo venerdì sera, vogliono vivere due notti al primo posto: Palladino minaccia a distanza, a 3,85. Milan in discesa col Frosinone (1,45), a 2,50 un altro successo del Bologna, impegnato a Lecce. Milano, 30 novembre 2023 – Vincere per vivere due notti in cima alla classifica. Questo l'obiettivo dellantus, che venerdì sera aapre la 14a giornata diA. Dopo il pareggio nello scontro diretto con l', i bianconeri – che in settimana non hanno avuto l'impegno infrasettimanale europeo – vanno a caccia del primato sul campo di una squadra allenata da un tecnico, Raffaele Palladino, passato da calciatore per il settore giovanile della. La lavagnapende dalla parte di Allegri, con il «2» a 2,00; per arrivare alla «X» (collezionata ...