Sisto | “Nessuno scontro tra politica e magistratura Su Delmastro…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Francesco Paolo, viceministro della Giustizia, in un’intervista al ‘Quotidiano Nazionale’ si sofferma su diversi temi che stano interessando il mondo della. Delmastro, Crosetto e non solo. Il viceministroin un’intervista al Quotidiano Nazionale affronta questi temi e cerca di dare una spiegazione ad argomenti che tengono banco in. Il punto del viceministrosulla giustizia in Italia – Notizie.com – © Ansa“Non penso che ci sia unotra– conferma il numero due di– Delmastro ha ricevuto due richieste positive dalla Procura. Il Gup l’ha vista in modo differente, ma sono certo che riuscirà a difendersi nelle sede competenti. Dimissioni? Noi di FI siamo garantisti con ...