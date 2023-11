Siamo qui per fermarlo | per Novak Djokovic è finita? Come vogliono farlo fuori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il 2023 è un anno che Carlos Alcaraz non dimenticherà, perché è quello in cui per la prima volta ha trionfato sul centrale di Wimbledon e ha mangiato le fragole più buone che esistano al termine di una finale fantastica con, in cui abbiamo assistito ad un tennis di grande livello. Il finale di stagione, invece, è stato più opaco, con un problema al piede che gli ha fatto saltare il torneo di Basilea e un debutto assoluto nelle Finals di Torino con un percorso stoppatosi in semifinale, battuto questa volta nettamente dal serbo. Prima di prendere parte a un evento di esibizione in Messico, l'agenzia di stampa EFE riporta le dichiarazioni dello spagnolo che, per il 2024, ha tutta l'intenzione di dar battaglia a Nole e conquistare il primo posto nel ranking ATP. Così Alcaraz: “ha dimostrato ...