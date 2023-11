Si vede la mano di Mazzarri sul Napoli?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Fino al gol di Nico Paz, a 6 minuti dal novantesimo, ilera sul 2-2 al Bernabeu contro il Real Madrid: non male per il primo esame difficile della nuova, chiacchierata gestione. Poi sappiamo come è andata: il giovane della cantera del Madrid si è inventato quella bella giravolta, quel tiro secco e improvviso, e Meret è arrivato troppo tardi con la suasinistra. Ilha finito per perdere 4-2, ma come valutare questa partita, che impressione ci ha restituito la squadra dialle prese col palcoscenico più prestigioso? La sconfitta non compromette il passaggio del girone, che anzi rimane ampiamente alla portata, e pensare di contestare il primo posto del Real Madrid forse era proibitivo – tutto considerato. La squadra di Ancelotti si è presentata senza alcuni titolari, ...