Shannen Doherty | il tumore si è diffuso alle ossa | «Non voglio morire | non ho finito di amare»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 novembre 2023) L'attrice sta vivendo il momento più difficile della sua malattia. Il cancro ha raggiunto il quarto stadio, ma lei continua a sperare che le cose pno migliorare: «Non hodi vivere. Non hodi. Non hodi creare. Non ho ancoradi sperare di cambiare le cose in meglio», ha detto in un'intervista