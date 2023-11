Shannen Doherty | “Il cancro si è esteso alle ossa | ma non ho chiuso con la vita”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023) La battaglia con il tumore disembra non avere fine. L’attrice, star di Beverly Hills 90210 e Streghe ha ricevuto nel 2015 la prima diagnosi dial seno, mentre lo scorso giugno ha rivelato che le metastasi si erano estese al cervello. In un’intervista su People la 52enne ha raccontato che il tumore ora si è. Ma non ha alcuna intenzione di darsi per vinta: «Non ho finito di vivere – ha dichiarato -. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio». E ha aggiunto: «Semplicemente non ho finito».racconterà della sua lunga battaglia in un podcast, Let’s Be Clear with, in uscita il 6 dicembre. Brenda Walsh di ...