Sgombero per 42 famiglie di Giugliano | i residenti lanciano manifesto | “Questa è emergenza abitativa”

Roma, 19 novembre 2023 – La Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio ha intensificato i suoi sforzi per garantire la sicurezza nella ... (ilfaroonline)

Operazione di sgombero e sicurezza a Stazione Termini : la Polizia Ferroviaria in azione contro l’abusivismo

Tempo di lettura: 3 minutiPer lo stadio Collana , con una mano la Regione minaccia l’intervento della forza pubblica , per sgomberare l’ex ... (anteprima24)

Collana - Marchiello minaccia sgombero con forza pubblica : “Trattammo con Giano per le attrezzature”

sgombero a Roma , sulla via Tiburtina, dell’ex fabbrica della Penicillina nel quadrante Nord Est della città. Non è la prima volta che si procede ... (secoloditalia)

Roma - nuovo sgombero all’ex Penicillina. Ma la giunta Gualtieri ha ritirato i fondi per la riqualificazione

Tempo di lettura: 2 minutiCostretta a scegliere tra rischiare la vita o finire a vivere per strada. E’ il dilemma di Cristina che, con la figlia ... (anteprima24)

Mamma cardiopatica rifiuta ricovero per paura di imminente sgombero

Giugliano - ordinanza di sgombero per oltre 40 appartamenti in via Bosco

Giugliano. Sono più di quaranta gli appartamenti del condominio “La Rinascita” raggiunti, questa mattina, da una notifica di sgombero a Giugliano. ... (teleclubitalia)