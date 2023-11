Sfera Ebbasta ha portato un accessorio assurdo sul red carpet dei GQ Men of the Year

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Che il party dei GQ Men of thefosse un luogo pieno di sorprese lo sapevamo già. Alcune si sono materializzate durante la serata, altre, ovviamente, sul red, uno dei tre Men of thedi quest’anno, è arrivato nella location di Palazzo Serbelloni a bordo della sua Maserati e con un look firmato Louis Vuitton composto da giacca e pantalone in bianco e una sneaker dello stesso colore. Il tutto, ovviamente,a pelle e con i gioielli e tatuaggi bene in vista. Normale amministrazione direte voi, in fondonon è certo famoso per il suoi look sobri e minimali. Anzi. A rendere il tutto ancora più interessante c’era però uninaspettato, diligentementedal ...