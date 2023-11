Sette mesi per aver danneggiato un' ambulanza | nuova condanna per Fabrizio Corona

Leggi su agi

(Di giovedì 30 novembre 2023) AGI -è statoto a 7di reclusione dal tribunale di Milano per le accuse di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di evasione. I fatti risalgono al marzo 2021, quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere e lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale. La giudice della decima sezione penale lo ha assolto dall'imputazione di oltraggio agli agenti di polizia e del tentativo di evasione dal reparto psichiatrico dell'ospedale in cui era stato ricoverato nei giorni successivi prima del trasferimento in carcere a Monza. La Procura chiedeva una ...