Sette fragranze per aspettare Natale

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mancano 25 giorni al, ma tra le strade illuminate di luci già si respira l’aria delle festività. Che sia il profumo dei sempreverdi o quello delle caldarroste fumanti, la nostra memoria olfattiva ci riporta a momenti di felicità. Come scriveva Marcel Proust: «Basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l'essenza permanente, e solitamente nascosta, delle cose sia liberata, e il nostro vero io che, talvolta da molto tempo, sembrava morto, anche se non lo era». Il calore di un caminetto acceso, il profumo balsamico di un albero di abete, l’incenso della liturgia che accompagna le celebrazioni natalizie, la dolcezza dei datteri e della frutta secca, il sapore pungente della cannella. Per voi cos’è il ...