Serie turca Interrupted in onda su mediaset infinity trama e cast

Leggi su serietvinpillole

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo i successi di Terra Amara e My Home My Destiny,stupisce ancora il suo pubblico con la nuova”. Una fusione avvincente di thriller e paranormale, lapromette di catturare l’attenzione degli spettatori con unaavvolgente e misteriosa. In esclusiva streaming sudal 15 dicembre.La storia ruota attorno a Ozan, un giornalista investigativo che perde la vita in circostanze misteriose durante un’indagine complessa. La sua anima trova nuova vita nel corpo di Kadir, un poliziotto investigativo con una vita sregolata e problemi di tossicodipendenza. Lasi sviluppa attraverso le indagini di Ozan sul proprio caso, ...