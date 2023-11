Sequestro di una Discarica Abusiva | Era un' area già scoperta anni fa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pescara - L'operazione delle Fiamme Gialle pescaresi rivela rifiuti di vario tipo in un'ampia, già nota alle autorità per pratiche illecite Un vasto terreno, grande quanto un campo da calcio a 11, è stato oggetto di unda parte della Guardia di Finanza di Pescara, che ha scoperto unaricolma di rifiuti eterogenei. Materiale plastico, metallico, edile, ferro arrugginito, pneumatici, vetro, carcasse di automobili ed elettrodomestici costituivano lo sconcertante panorama trovato nell'entroterra provinciale. Quest'era già stata oggetto di attenzione delle Fiamme Gialle in passato, con interventi del Reparto Operativo Aeronavale, ma mai ripristinata dopo le precedenti scoperte. La Guardia di Finanza ha proceduto aldell'intera ...