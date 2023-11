Selvaggia e Alfonso commentano il documentario di Ilary | le critiche

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tra i quasi due milioni di persone che in tutto il mondo hanno visto ildiBlasi ci sono ancheLucarelli eSignorini. Entrambi infatti hanno commentato Unica e non hanno risparmiato shade e. Da quello che ha scritto su Facebook e su Il Fatto Quotidiano, sembra chesi sia annoiata terribilmente nel vedere per un ora e mezza il nuovo prodotto di Netflix, tanto che ha scritto che la Balsi è riuscita nella furbissima mossa di vendere unsul nulla.e la recensione suldiBlasi. “Blasi è indubbiamente Unica: è riuscita a vendere a Netflix unsul nulla, a trasformare in ...