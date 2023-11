Seedorf critico | “Il Napoli non ha saputo sfruttare le occasioni e segnare”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Clarencee Julio Cesar hanno commentato la sfida andata in scena tra Real Madrid eai microfoni di Amazon Prime Video. Il, nonostante una prestazione promettente, è stato sconfitto dal Real Madrid al Bernabeu. Clarence, ex centrocampista, ha condiviso le sue opinioni su Amazon Prime Video dopo la partita: “Il Real Madrid sa come vincere, è una squadra capace dile. Questo è ciò che non ho visto stasera nel. I ragazzi di Mazzarri hanno giocato bene, ma il risultato non è arrivato.” Anche Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha commentato la partita su Amazon Prime, concentrando l’attenzione sulla performance di Alex Meret: “Meret stava disputando una partita eccezionale, poi c’è stato ...