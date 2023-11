“Se n’è andato anche lui…” Televisione in lutto | sconfitto dalla terribile malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023)nel mondo dellaper la scomparsa dell’attore. È morto all’età di 68 anni in seguito a una battaglia contro il cancro alla prostata, diagnosticata qualche anno fa e della quale il pubblico e i suoi fan erano a conoscenza. Era stato proprio lui a parlare dellae della prevezione. La notizia della sua morte è stata datafamiglia tramite un comunicato stampa ufficiale. In un comunicato, la famiglia ha annunciato con “profonda tristezza la scomparsa del nostro caro” che l’attore “è morto serenamente dopo una breve“. “Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo delicato momento del dolore”, si legge in una dichiarazione di Hamilton Management e della sua famiglia. Dichiarazione condivisa giovedì 20 novembre. “Addio, leggenda”. Cinema in ...