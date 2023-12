Se lo Stato non spegne la luce

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) Da quasi dieci anni c’è un «tesoretto» per aiutare gli enti a pagare l’energia. Ma in passato nessun governo l’ha pubblicizzato, così ne sono state utilizzate soltanto le briciole. Dalla agognata «riqualificazione energetica degli edifici» fino alla «riduzione dei consumi di energia nei processi industriali», passando per «la realizzazione e/o l’implementazione di reti e impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento». Questioni che oggi fanno scervellare (e non poco) politici, amministratori ma anche privati viste le rigide regole europee sulla transizione energetica che ci obbligano, tanto per dire, ad avere potenziali edifici nuovi a emissioni zero entro il 2030 e convertire quelli esistenti, sempre a emissioni zero, entro il 2050. Regole che non tengono minimamente in conto tempi, necessità, difficoltà che ogni singolo Paese potrebbe avere. Anche perché in molti casi fondi ...