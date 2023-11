Scontro De Laurentiis-Consiglio Comunale | arriva un altro attacco al presidente del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non si placano le polemiche circa la situazione stadio in casa. Altri attacchi dal Comune giungono in direzione De. Quanto detto da Aurelio Desu Prime Video, in occasione di Real Madrid-, non è di certo passato inosservato. Le forti dichiarazioni da parte delazzurro sul tema stadio sono state infatti accolte con gran dispiacere dal Comune di, sin da subito intervenuto in risposte pesanti verso il patron dei partenopei. Dopo Nino Simeone, intervenuto stamane tramite un post su Instagram, eccore anche le dichiarazioni di Sergio Colella. L’assessore, in occasione delgiornaliero, ha ulteriormente criticato De. Il tutto, rivelando ...