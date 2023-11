Sclerodermia | da tech e telemedicina la svolta ma l’Italia è spaccata

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nuovi strumenti faranno la differenza per pazienti ora costretti a lunghe sedute in ospedale per terapia. "Bisogna però superare barriere e differenze regionali" Elisabetta da 12 anni va in ospedale a Trapani a fare le sue lunghe sedute di infusione del farmaco per la sua malattia rara, la. Significa stare fermi per ore, racconta.