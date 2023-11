Sciopero treni oggi 30 novembre 2023 | orari e fasce garantite | nelle motivazioni la protesta dopo l’incidente di Thurio in Calabria

(Di giovedì 30 novembre 2023) 8 ore di, 30, dalle 9 alle 17 per idel Gruppo Fs e di tutte le imprese ferroviarie. Ad annunciare lo stop nazionale sono state le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal. Laarriva in rispos

Due giorni di grandi incertezze per i pendolari che si muovono in treno: giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre potrebbe essere molto difficile ... (ilnotiziario)

Sciopero nazionale treni : due giorni di possibili disagi per i viaggiatori Trenord

Il personale delle imprese ferroviarie in Sciopero giovedì 30 novembre , d alle ore 9 alle 17, per denunciare la fragilità del sistema ... (corriere)

Treni : oggi otto ore di sciopero nazionale del personale Fs dopo l’incidente mortale in Calabria Dalle 9

Oggi, 30 novembre 2023, saranno possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali per uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS ... ()

Sciopero treni : giovedì 30 novembre protesta di 8 ore dopo l’incidente in Calabria

Stop alla circolazione dei treni regionali e di Italo in tutta Italia. I lavoratori del comparto ferroviario incrociano le braccia dalle ore 9 alle ... (ilcorrieredellacitta)

Roma - treni nel caos : ritardi e cancellazioni per lo sciopero di oggi 30 novembre

Treni, i sindacati proclamano uno sciopero per chiedere sicurezza: oggi 8 ore

Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello. Trenitalia invita tutti i ...

Ferrovie, sciopero giovedì 30 novembre dopo l'incidente in Calabria. Rischio blocco totale di Trenitalia e Italo Corriere Roma

Sciopero treni 30 novembre, stop di 8 ore del personale ferroviario Adnkronos

Roma, treni nel caos: ritardi e cancellazioni per lo sciopero di oggi 30 novembre

Partenze e coincidenze in tilt anche a Roma e nel Lazio, con cancellazioni di tanti treni nelle principali stazioni di interscambio come Roma Termini e Roma Tiburtina. Sciopero ferroviario il 30 ...

Sciopero dei treni, giornata i disagi per i viaggiatori. I collegamenti garantiti su Trenitalia e Italo

MILANO – Un’altra giornata all’insegna dei disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale Fs e di tutte le imprese ferroviarie dalle 9 alle 17 proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, ...