Sciopero treni 30 novembre | 8 ore di protesta | Salvini | Scene indegne

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo la tragedia di Corigliano Rossano le organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario hanno deciso di incrociare le braccia quest'oggi, con due agitazioni indette e ricevute dal ministero all'alba di ieri mattina. Cat, Sgb, Usb lavoro privato e Cub trasporti scioperano per 24 ore dalle 21 di questa sera alle 21 di domani venerdì 1 dicembre, mentre Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno organizzato una seconda agitazione della durata di 8 ore, dalle 9 alle 17 del 30. I disagi subiti dai viaggiatori oggi hanno scatenato la dura reazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, che in una nota ha detto: "e inaccettabili nelle stazioni italiane, non saranno più tollerate".