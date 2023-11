Sciopero treni 30 novembre | 8 ore di protesta dalle 9 alle 17

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo la tragedia di Corigliano Rossano le organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario hanno deciso di incrociare le braccia quest'oggi, con due agitazioni indette e ricevute dal ministero all'alba di ieri mattina. Cat, Sgb, Usb lavoro privato e Cub trasporti scioperano per 24 ore21 di questa sera21 di domani venerdì 1 dicembre, mentre Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno organizzato una seconda agitazione della durata di 8 ore,17 del 30

I lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia in protesta all’incidente avvenuto in Calabria, per la precisione a Corigliano Rossano, che ha coinvolto un treno della linea e un camion. Ad ...