Sciopero nazionale scuola di Cobas Sardegna il 7 dicembre, contro dimensionamento e legge di bilancio

La stagione negli scioperi non è conclusa. Per il prossimo 7 dicembre, infatti, è in arrivo lonazionale del compartoproclamato da CobasSardegna, organizzazione sindacale indipendente che opera prevalentemente in Sardegna ma con rilevanza nazionale. La protesta riguarda ...

Sciopero scuola del 17 novembre, ha aderito il 7,43% del personale. Dati definitivi del Ministero Orizzonte Scuola

Protesta di un centinaio di studenti, sciopero fuori dal Bernocchi a Legnano LegnanoNews.com

Bari, è sciopero generale contro la manovra del Governo: Cgil e Uil assieme in piazza. “Adesso basta”

Bari si prepara a scendere in piazza per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil nelle regioni del Mezzogiorno, contro la manovra del governo Meloni. I lavoratori si ritroveranno nella mattinata di ...

Sindacati, alta adesione sciopero treni, punte del 100%

Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, dopo la rilevazione della percentuale di aderenti sciopero di 8 ore indetto dopo l'ennesimo incidente mortale, ...