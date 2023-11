Sciopero dei treni | ritardi di 60 minuti per Saronno e Seveso | rientro da incubo per i pendolari

(Di giovedì 30 novembre 2023)in ritardo, caos in stazione Cadorna a Milano. Il ritorno a casa dopo una giornata di lavoro o di studio sta diventando unper migliaia dia Milano. Lonazionale proclamato oggi dalle maggiori organizzazioni sindacali dopo l’incidente ferroviario mortale in Calabria sta provocando moltissimi disagi. Ci sono ...

Sciopero dei treni dopo l’incidente in Calabria - rischio caos sui viaggi il 30 novembre : stop per 8 ore

Sindacati, alta adesione sciopero treni, punte del 100%

"Un'adesione altissima con punte finoal 100% delle ferroviere eferrovieri dipendenti da tutte le aziende ferroviarie italiane, conferma che la categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infras...

Ferrovie, sciopero treni dopo l'incidente ferroviario in Calabria. Rischio blocco totale di Trenitalia e Italo Corriere Roma

Sciopero treni di 24 ore, 1 dicembre 2023: orari e fasce di garanzia. Cancellazioni per Frecce, intercity e regionali QUOTIDIANO NAZIONALE

Svelato il mistero dello scheletro dell'Appia Antica: era uno dei 'familiares' di papa Bonifacio VIII

La scoperta Inaspettata. Gli indizi Tantissimi. Le domande Ancora di più. Lo aveva definito 'un puzzle con tanti tasselli da verificare' Stefano Roascio , funzionario archeologo del ...

Bari, è sciopero generale contro la manovra del Governo: Cgil e Uil assieme in piazza. “Adesso basta”

E dalla Cgil aggiungono: “Le ragioni per scioperare e stare in piazza al Sud e in Puglia ... Per esempio, in Puglia, secondo quanto denunciato dal sindacato: “I pensionati dei settori privati vivono ...