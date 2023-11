Sci freestyle | Coppa del Mondo big air | i fratelli Tabanelli centrano la Finale a Pechino!

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Arrivano ottime notizie dall’impianto olimpico di Shougang, struttura di Pechino che sta ospitando questa settimana la seconda tappa didel2023-2024 di sci, specialità big air. IMiro e Florasono apparsi infatti in grande spolvero durante le qualificazioni, centrando entrambi la quinta posizione e accedendo così in. Una prestazione molto solida per l’azzurra che, dopo una prima run da 72.00, è salita di colpi nella seconda (79.00) ottenendo l’ottimo totale di 151.00, appena una lunghezza in meno dei 152.50 messi a referti dalla svizzera Giulia Tanno, piazzatasi in terza posizione. A dominare in lungo e in largo è stata invece la fuoriclasse transalpina Tess Ledeux, abile a prendere il largo con una run inaugurale sopra quota 90 ...