Sci di fondo | Coppa del Mondo Gällivare 2023 Nel settore femminile | i precedenti pregnanti parlano norvegese

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il secondo appuntamento del circuito maggiore di sci disi svolgerà a, in Svezia. La località lappone non ospitava ladeldall’ormai lontano 2012. In precedenza aveva organizzato altre cinque tappe. La prima nel 1995, le successive quattro al principio del XXI secolo. C’è una vittoria dell’Italia nel. Il successo è stato artigliato da Stefania Bel, che si impose nella 10 km a skating con partenza a intervalli del 29 novembre 1995. È successivamente arrivato anche un altro podio, centrato da Arianna Follis, terza nel medesimo format il 20 novembre 2010. Le gare previste nel fine settimana del 2-3 dicembresono due. Si inizia con una 10 km a skating contro il cronometro (sabato) per poi passare a ...