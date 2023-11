Sci alpino | doppio gigante a Tremblant Tutte a caccia di Lara Gut-Behrami | le azzurre vogliono essere protagoniste

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo la due giorni di Killington, la Coppa del Mondo femminile di scirimane sempre in Nord America, ma si sposta in Canada anella regione del Quebec, dove ci sarà ancora un appuntamento con le discipline tecniche. Infatti in programma ci sono due giganti, il terzo ed il quarto della stagione, in una località che aveva ospitato per la prima e unica volta delle gare del Circo Bianco nel lontanissimo 1983. La stagione finora ha decretato un’assoluta dominatrice,Gut-, che si è imposta sia a Soelden sia a Killington. La svizzera si presenta in Canada nuovamente come la grande favorita e con l’obiettivo di allungare ulteriormente in classifica di specialità, confermando il pettorale rosso di leader. La gara di Killington ha segnato anche il ritorno competitivo della neozelandese Alice ...